على خلفية تجاوز قائد شرطة البصرة.. مدير شرطة المديّنة يستقيل من منصبه (فيديو)

2023/05/17 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قدم مدير شرطة قسم المديّنة العميد محمد ناصر السعدون، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه على خلفية تجاوز قائد شرطة البصرة على العشائر.

واظهر مقطع فيديو حصلت (بغداد اليوم) اعلان "العميد محمد ناصر السعدون لاستقالته إثر التجاوز على شيوخ العشائر من قبل قائد شرطة البصرة اللواء قاسم العتابي".

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