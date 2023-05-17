المالية النيابية تستضيف محافظ البصرة وتصوت على عدد من مواد الموازنة

2023/05/17 | 10:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمهيدا لإعداد تقريرها ورفعها لرئاسة المجلس.

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