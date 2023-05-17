استقرار أسعار الذهب بعد تراجعها عن 2000 دولار للأونصة

2023/05/17 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد تراجعه عن مستوى 2000 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 1991.29 دولاراً للأوقية عند الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت أسعار الذهب بعد أن أظهرت بيانات نموًا غير متوقع بعد شهرين من الاستقرار، وكذلك ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% على أساس شهري، بعد انكماشها بنسبة 0.7% خلال مارس / آذار.

في حين صعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1% عند 102.57 نقطة، وارتفاع الدولار يجعل السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.15 بالمئة إلى 23.85 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 0.10 بالمئة إلى 1069.05 دولارا وارتفع ايضا سعر البلاديوم عند 1502.28 دولارا.

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