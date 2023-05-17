2023/05/17 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

رأى البنك الدولي، أن العراق بحاجة إلى أكثر من 2.3 مليار دولار للعام الحالي 2023، لتمويل احتياجاته وذلك في حال انعدام الأمن الغذائي الشديد لديه.

وقال البنك في تقرير له حول آثار انعدام الأمن الغذائي في الشرق الأوسط، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه "تم تقدير احتياجات العراق خلال عام 2022 لتلبية احتياجاته من التمويل الانمائي على الأجل القصير من اجل الاشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي فيه ( الحد الأدنى من السعرات الحرارية) 2.02 مليار دولار".

واضاف انه من "المتوقع أن تصل هذه الاحتياجات في العراق في عام 2023 ما بين 1.72- 2.33 مليار دولار، وأن تصل في عام 2024 ما بين 1.67- 2.58 مليار دولار، وأن تصل في عام 2026 ما بين 1.65- 3.27 مليار دولار".

وبحسب البنك الدولي، فان الاشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد يعرفون بأنهم عدد الأشخاص ضمن السكان الذين يعيشون في أسر مصنفة على أنها تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهذا التصنيف يعني اذا افاد شخص بالغ واحد على الأقل في الأسرة الى خفض كمية الغذاء المستهلكة في عام كامل أو تفويت الوجبات او الشعور بالجوع أو اضطراره الى امضاء يوم واحد دون تناول الطعام بسبب نقص المال أو الموارد الأخرى.

واضاف ان "اكثر الدول العربية التي قدرت احتياجاتها لتلبية التمويل الانمائي على الأجل القصير من اجل الاشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي فيها هي اليمن حيث قدرت في عام 2022 بواقع 13.32 مليار دولار، تليها سوريا حيث قدرت بـ 4.3 مليار دولار تليها مصر التي قدرت بـ 3.45 مليار دولار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي: العراق بحاجة الى 2.3 مليار دولار إذا انعدم الأمن الغذائي هذا العام ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك الدولي: العراق بحاجة الى 2.3 مليار دولار إذا انعدم الأمن الغذائي هذا العام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).