2023/05/17 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، تساقط الأمطار مع تصاعد للغبار في مناطق متفرقة من البلاد خلال الايام المقبلة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمطار وغبار..



حالة الطقس للايام المقبلة المركز الخبري الوطني.

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