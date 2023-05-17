قد يكون سلاحًا في الحروب.. رئيس غوغل الأسبق يصف مستقبلًا قاتمًا محتملًا للذكاء الاصطناعي

2023/05/17 | 10:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة غوغل ، إريك شميدت، إلى مذيعة CNN سارة سيدنر حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي كسلاح حرب.

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