2023/05/17 | 10:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: طمانت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، الموظفين على ان الرواتب...

ظهرت المقالة المالية النيابية: رواتب الموظفين مؤمنة بصورة كاملة أولاً على المسلة.

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