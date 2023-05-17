آخر سفينة حبوب تغادر أوكرانيا.. ومصير اتفاق البحر الأسود بين يدي روسيا

2023/05/17 | 10:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن من المقرر أن تغادر آخر سفينة حبوب ميناء في أوكرانيا، اليوم، الأربعاء بموجب اتفاق يتيح النقل الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، قبل يوم من انسحاب روسيا المحتمل من الاتفاق بدعوى وجود عراقيل لصادراتها من الحبوب والأسمدة.

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