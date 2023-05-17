إنتر يبلغ نهائي دوري الأبطال على حساب غريمه الأزلي ميلان

2023/05/17 | 11:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى سيموني إنزاجي، مدرب إنتر، سعادته بعد الفوز على ميلان (1-0) في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مشددا على أن مهمته – عند تعيينه – الوصول لدور ال16

وقال إنزاجي، خلال تصريحاته مع شبكة “سبورت ميدياست“: “في الأيام القليلة المقبلة قد ندرك ما حدث، لقد كان لدينا مشوارا استثنائيا والفوز في نصف النهائي أمر مرضي للغاية، لا يسعنا إلا أن نمدح اللاعبين”.

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