توجه مستشار الأمن القومي إلى أربيل على رأس وفد حكومي

2023/05/17 | 11:02 - المصدر: قناة التغيير

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توجه مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الأربعاء، إلى أربيل على رأس وفد حكومي.

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي أن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي توجه اليوم، إلى أربيل على رأس وفد حكومي”.

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