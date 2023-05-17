طقس العراق.. أمطار وغبار وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

2023/05/17 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاربعاء، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة وتساقط للأمطار في عدد من المناطق.





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