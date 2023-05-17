الخريجون التربويون يقطعون طريقاً حيوياً في ميسان

2023/05/17 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تظاهر العشرات الخريجين التربويين، اليوم الأربعاء، أمام شركة نفط ميسان للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "الخريجين التربويين قاموا، اليوم، بقطع طريق بزركان المؤدي الى الشركات النفطية في محافظة ميسان".





وأضاف أن "المتظاهرين طالبوا الجهات المعنية بتوفير درجات وظيفية والتعاقد معهم خدمة للعملية التربوية".

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