القبض على اربع متهمين بحوزتهم كمية من المخدرات في المثنى

2023/05/17 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت شرطة المثنى القبض على اربع متهمين

بحوزتهم كيلوغرام واحد من مادة

الكريستال المخدرة.

وقال بيان صادر عن قيادة شرطة محافظة

المثنى اطلعت عليه وكالة نون الخبرية ان

"قوة مشتركة من مديرية مكافحة المخدرات

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