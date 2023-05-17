العمليات المشتركة تفصح عن خطتها الخاصة بتأمين تفويج الحجاج

2023/05/17 | 11:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تنفيذ جملة عمليات استباقية في صحراء الانبار وكركوك وديالى.

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