2023/05/17 | 11:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: انتقد نواب حصة المحافظات الجنوبية في موازنة هي الأضخم في...

ظهرت المقالة نواب: الاقليم يتغول على الموازنة..



ومحافظات الجنوب مظلومة أولاً على المسلة.

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