نائب يدعو إلى تخصيص درجات وظيفية لأبناء محافظة الديوانية

2023/05/17 | 11:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب عن محافظة الديوانية عزيز شريف المياحي، مجلس النواب والحكومة لتخصيص درجات وظيفية لأبناء المحافظة واستثنائهم من قرار إيقاف الدرجات الوظيفية في الموازنة.

وقال المياحي في بيان لمكتبه الاعلامي، ان “محافظة الديوانية تعيش ضمن خط الفقر بل تعتبر من المحافظات الاشد فقرا في العراق وفق احصائيات وزارة التخطيط، ما خلق فيها حالة من الهجرة الى محافظات اخرى نظرا لما يعانيه أبنائها من ضيق في فرص العمل بسبب عدم وجود مشاريع ضخمة فيها او موارد كباقي المحافظات من المنافذ الحدودية او البترو دولار”.

واضاف ان “الوضع الحالي يجعل المحافظة بحاجة الى وقفة انسانية جادة من السلطتين التشريعية والتنفيذية على اعتبار ان العمل ضمن القطاع العام أصبح المنفذ الوحيد للعيش لأبنائها ، ما يجعلنا بحاجة الى قرار شجاع لانصاف الديوانية وتثمين تضحياتها التي قدمتها طيلة السنوات السابقة في دعم العملية السياسية ومقارعة الإرهاب”.

واكد المياحي، ان “عدم تضمين درجات وظيفية للمحافظة في الموازنة او ملاحق تثبيت المحاضرين المجانيين فيها اسوة بباقي المحافظات سيجعلنا امام خيارات اخرى في جلسة التصويت على الموازنة سيتم الاعلان عنها في وقتها للدفاع عن حقوق المحافظة وأبنائها”.

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