الحكم بالسجن بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

2023/05/17 | 11:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام في قضية التنصت على المكالمات الهاتفية.

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