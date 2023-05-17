2023/05/17 | 11:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بخادمة اوغندية سرقت اموالاً ومصوغات ذهبية من قناة فضائية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بخادمة اوغندية سرقت اموالاً ومصوغات ذهبية من قناة فضائية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بخادمة اوغندية سرقت اموالاً ومصوغات ذهبية من قناة فضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).