زيدان و الخطابي يبحثان تنسيق إجراءات بناء مقر رئاسة محكمة استئناف كربلاء الجديد

2023/05/17 | 11:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مع محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي إجراءات بناء مقر رئاسة محكمة استئناف كربلاء الجديد.وذكر بيان لمجلس القضاء تلقاه / المركز […]

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