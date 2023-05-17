طفل عمره 4 سنوات يطلق بالخطأ رصاصة على شقيقه بعمر عام.. ما القصة؟

2023/05/17 | 11:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع ضباط الشرطة شريطًا حول منزل في مقاطعة هاريس بولاية هيوستن الأمريكية قرابة الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، مع عملهم على تحديد كيفية تمكن طفل بعمر 4 سنوات من الحصول على مسدس محشو.

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