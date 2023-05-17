نيكي الياباني يغلق فوق مستوى 30 ألف نقطة لأول مرة منذ 20 شهراً

2023/05/17 | 11:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أغلق المؤشر نيكي الياباني الأربعاء 17 مايو فوق مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر أيلول 2021، مدعوما بتراجع الين وموسم قوي للأرباح المحلية.وأنهى المؤشر نيكي تعاملات اليوم مرتفعا 0.84% عند 30093.59 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 30115.32 نقطة في جلسة بعد […]

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