اثار خطابات الكراهية على الايزيديين

2023/05/17 | 11:50 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسماعيل حسن في الآونة الاخيرة تعرض الايزيديين الى موجة من خطابات الكراهية والتكفير والتشهير من قبل مجموعة من رجال الدين الإسلامي والمجتمع الإسلامي في اقليم كردستان العراق بسبب الأحداث الاخيرة التي حدثت في سنجار والتي تمثلت بقيام الحكومة العراقية بمرافقة وإعادة بعض من العوائل السنية الى سنجار، تلك العوائل التي على الأرجح ساعدت او شاركت …

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