حريق كبير يلتهم أحد المجمعات التجارية في قضاء الرفاعي بالناصرية

2023/05/17 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اندلع حريق كبير، اليوم الأربعاء، بأحد المجمعات التجارية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "حريقا كبيرا، اندلع قبل قليل في أحد المجمعات التجارية في قضاء الرفاعي بمدينة الناصرية".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث، فيما لا توجد معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر".

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