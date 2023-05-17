الرئيس رشيد يؤكد أهمية اعتماد مبدأ الحوار البنّاء في العلاقة بين المركز والإقليم

2023/05/17 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، أهمية اعتماد مبدأ الحوار البنّاء في العلاقة بين المركز والإقليم.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الرئيس رشيد، استقبل، اليوم في قصر بغداد، وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بليسه جبار فرمان".

وأضاف "وتمت مناقشة مجمل الأوضاع في إقليم كردستان، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أهمية اعتماد مبدأ الحوار البنّاء وتعزيز العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم وبما يسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية للمواطنين في جميع أنحاء العراق".

واستمع الرئيس "لشرح قدمه الوفد عن زيارته إلى السجن السابق (نقرة السلمان) وما عاناه الشعب العراقي من سياسات قمعية، حيث تم استذكار شهداء جريمة الأنفال والتأكيد على الاهتمام بعوائلهم وتوفير احتياجات أبنائهم، وضرورة عودة رفات الشهداء إلى ذويهم".

من جانبها أعربت بليسه فرمان عن شكرها وتقديرها لتوجيهات الرئيس ولحرصه واهتمامه بكل أبناء الشعب، مشددة على "ضرورة التنسيق والتعاون بين المنظمات المعنية في شؤون المرأة".

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