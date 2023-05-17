مسيرة كبيرة للخريجين التربويين والإداريين تجوب شوارع النجف

2023/05/17 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

نظم المئات من الخريجين التربويين والإداريين في محافظة النجف، اليوم الاربعاء، تظاهرة غاضبة للمطالبة بالتعيين.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المئات من الخريجين التربويين والاداريين نظموا تظاهرة للمطالبة بالتعيين وسط محافظة النجف".

واضاف أن "المتظاهرين هددوا بالتصعيد في حال لم يتم تنفيذ مطلبهم أسوة باقرانهم في المحافظات".

وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر العشرات الخريجين التربويين، أمام شركة نفط ميسان للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "الخريجين التربويين قاموا، اليوم، بقطع طريق بزركان المؤدي الى الشركات النفطية في محافظة ميسان".





وأضاف أن "المتظاهرين طالبوا الجهات المعنية بتوفير درجات وظيفية والتعاقد معهم خدمة للعملية التربوية".

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