السوداني يتحدث عن صفقة توفر للعراق

2023/05/17 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن العراق يستعد للإعلان عن جولات جديدة لطرح حقول ورقع استكشافية للاستثمار في قطاع الغاز، معتبراً أن الصفقة مع شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية من شأنها أن تنهي عقوداً من حرق الغاز وتوقف خسارة مليارات الدولارات سنوياً.

وقال السوداني في سياق مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إننا "نريد بناء اقتصاد عراقي قوي قادر على تحقيق التغيير النوعي المنشود، وأن يكون العراق منطقة تلاق وتكامل بين الشرق والغرب، استنادا إلى موقعه الاستراتيجي وعمقه وإرثه التاريخي وثقله الإقليمي ووفرة موارده وتأثيره في اقتصاد العالم".

وأضاف، "بناء على هذا المبدأ، بدأنا العمل على مشروع طريق التنمية الاستراتيجي لربط ميناء الفاو مع الحدود التركية، ومنها إلى أوروبا، وتستعد بغداد لاحتضان اجتماع يضم وزراء نقل دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وتركيا وسوريا والأردن أواخر هذا الشهر، لبحث هذا المشروع الاستراتيجي وتنفيذه لما فيه من ترسيخ لآفاق التعاون الاقتصادي الإقليمي، وخدمة لمصالح هذه البلدان وشعوبها".

وبين، أن "الصفقة مع شركة الطاقة «توتال إنرجيز»، تمت بشراكة قطرية، ومن شأنها أن تنهي عقوداً من حرق الغاز وتوقف استيرادنا له وخسارتنا مليارات الدولارات سنوياً، فضلاً عن وقف تلويث بيئة العراق"، منوهاً بأن "تلك الصفقة عززت بصفقات أخرى مثل توقيع عقود الجولة الخامسة من حقول النفط والغاز التي شاركت فيها «شركة الهلال» الإماراتية، من أجل الارتقاء بحقول النفط والغاز، ونحن نستعد للإعلان عن جولات جديدة لطرح حقول ورقع استكشافية للاستثمار في قطاع الغاز".

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