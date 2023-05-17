الحكومة: إقرار الموازنة ينعكس إيجاباً من خلال زيادة حجم الاستثمارات الدوليَّة بالعراق

2023/05/17 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن إقرار الموازنة المالية ينعكس إيجاباً من خلال زيادة حجم الاستثمارات الدوليَّة في أسواق البلاد.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى، سفير المملكة المتحدة لدى العراق مارك برايسون - ريتشاردسون.

وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين والدعوة المُوجهة إلى سيادته لزيارة المملكة المتحدة خلال الأشهر المُقبلة لافتتاح الدورة السادسة للمجلس الوزاريّ التجاريّ العراقيّ – البريطانيّ والتوقيع على إتفاقيَّة الشراكة والتعاون بين البلدين.

كما أشار البيان إلى أنه تمت مُناقشة جُهُود وإجراءات الحكومة العراقيَّة في التعامل مع مسألة الهجرة، و مساعي الحكومة العراقيَّة في خفض التصعيد و إيجاد الحلول الدبلوماسيَّة للازمات عبر تبنيها لجُهُود الوساطة والحوار في المنطقة.

و تابعت الوزارة في بيانها أنه جرى خلال اللقاء بحث الحوارات مع صندوق النقد الدوليّ في تطبيق برامج غير تمويليَّة لتقديم الدعم والاستشارات للحكومة العراقيَّة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الإقتصاديّ، وإقرار البرلمان العراقيّ للمُوازنة الحكوميَّة الذي سيتم قريباً والذي من شأنه أنَّ ينعكس إيجاباً من خلال زيادة حجم الاستثمارات الدوليَّة في الاسواق العراقيَّة، خاصةً في ظل الإستقرار الأمني والإقتصاديّ الذي يشهده العراق حالياً.

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