محافظ كربلاء ورئيس مجلس القضاء الاعلى ينسقان بخصوص بناء مقر رئاسة محكمة الاستئناف الجديدة بالمحافظة

2023/05/17 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الاعلى ان رئيس المجلس

القاضي فائق زيدان استقبل صيباح اليوم

الاربعاء الموافق 17/ 5 / 2023 محافظ

كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي

وبنقل بيان للمجلس حصلت وكالة نون

الخبرية عليه ان زيد

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