2023/05/17 | 12:14 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن قائممقام قضاء الهندية المهندس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور :إنجاز تبليط شارع حيوي بطول 400 م في قضاء الهندية بكربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
منتظر الشافعي، اليوم الاربعاء، عن
إنجاز الأعمال المتعلقة بتطوير وتبليط
شارع علوة الخضار ضمن الأعمال الجارية
لتطوير شوارع المنطقة القديمة.
وقال الشافعي لموقع الحكوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور :إنجاز تبليط شارع حيوي بطول 400 م في قضاء الهندية بكربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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