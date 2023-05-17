بالصور :إنجاز تبليط شارع حيوي بطول 400 م في قضاء الهندية بكربلاء

2023/05/17 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام قضاء الهندية المهندس

منتظر الشافعي، اليوم الاربعاء، عن

إنجاز الأعمال المتعلقة بتطوير وتبليط

شارع علوة الخضار ضمن الأعمال الجارية

لتطوير شوارع المنطقة القديمة.

وقال الشافعي لموقع الحكوم

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