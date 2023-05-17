بعد 5 ساعات .. صناعة حالب جديد لمريضٍ خمسيني من مُحافظة بابل في مُستشفى السفير بكربلاء

2023/05/17 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مُستشفى سَفير الإمام الحسين (ع )

الجراحي التخصصي التابع للعتبة

الحسينية المقدسة بكربلاء المُقدسَة ،

عن نجاح فريق طبي وصحي مُتخصص في إجراء

عملية جراحية لتصنيع حالب بجزءٍ من

المثانة (boari flap pro

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