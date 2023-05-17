المعارضة التركية:

2023/05/17 | 12:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في حزب الشعب الجمهوري التركي، الأربعاء، إن حزب المعارضة الرئيسي رصد مخالفات في 2269 صندوق اقتراع في الانتخابات الرئاسية و4825 صندوقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد.

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