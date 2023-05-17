2023/05/17 | 12:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: محمد شياع السوداني يلتئم شملُ قادةِ العربِ في القمةِ العربية...

ظهرت المقالة قمة جدة… فرصة ذهبية للجامعة العربية لريادة المشهد أولاً على المسلة.

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