2023/05/17 | 12:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: خسر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي طعنا على حكم صدر...

ظهرت المقالة الحكم بالسجن 3 سنوات على الرئيس الفرنسي الاسبق بقضية فساد أولاً على المسلة.

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