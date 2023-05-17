اردوغان: يحث منافسه كليتشدار أوغلو على

2023/05/17 | 12:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اردوغان: كنا على تواصل مع روسيا وأميركا والصين والغرب وسأستمر على هذا النهج.

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