2023/05/17 | 12:29 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازدحام الآلاف في معبر "فيش خابور" شمال شرق سوريا عقب قرار إغلاقه حتى إشعار آخر (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/17 | 12:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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