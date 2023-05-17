ادعى محققون أنه طلب ملايين من القذافي ووُجهت له تهم بالفساد.. تطور جديد بالقضايا التي تلاحق ساركوزي

2023/05/17 | 12:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، الأربعاء، استئنافه ضد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ في محكمة الاستئناف في باريس عام 2021

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