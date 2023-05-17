بالرصاص الحي.. كيف تهدد

2023/05/17 | 12:32 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت "العراضات" العشائرية المسلحة إحدى الظواهر الشائعة في العراق، إذ تشهد المناسبات الاجتماعية وحفلات الأعراس وجنائز التشييع مسيرات مسلحة يتخللها إطلاق أعيرة نارية في الهواء، لتستعرض القبائل قوتها.

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