التعليم تعلن تمديد مدة التقديم على برنامج المنح الدراسية الهندية

2023/05/17 | 12:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، تمديد مدة التقديم على برنامج المنح الدراسية الهندية ICCR.

وذكرت الوزارة، في بيان “نلفت عناية المهتمين بأنه جرى تمديد موعد التقديم (من قبل الجانب المانح) إلى المنحة الدراسية الهندية ICCR إلى 31 آيار 2023”.

وأضافت: “وعلى المتقدمين لهذا العام 2024/2023 ممن لم يتسن لهم إكمال عملية التقديم أو من يرغبون بالتقديم لأول مرة التسجيل عن طريق الرابط: (http://a2ascholarships.iccr.gov.in) ونود التنويه بأن المتقدمين يخضعون لنظام رقم 3 لسنة 2018”.

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