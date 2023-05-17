الحشد يعثر على عبوتين ناسفتين غرب نينوى

2023/05/17 | 12:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عثرت قوة من اللواء 53 بالحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، على عبوتين ناسفتين من مخلفات فلول داعش الإرهابي غرب محافظة نينوى. وذكر بيان لهيئة الحشد ان “ذلك جاء خلال تأمين الطريق لبلدية تلعفر من مخلفات داعش حيث عثرت القوة على عبوتين ناسفتين نوع مسطرة قرب شقق الجنوب في قضاء تلعفر غرب محافظة نينوى وتم تفجيرهما […]

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