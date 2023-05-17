2023/05/17 | 12:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، اليوم الاربعاء، أرتفاعاً لتسجل أكثر من 274 مليون دولار. وبحسب جدول نافذة بيع العملة، تابعه / المركز الخبري الوطني/، فأن المركزي باع خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مزاد العملة..البنك المركزي يبيع اكثر من 274 مليون دولار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزاد العملة..البنك المركزي يبيع اكثر من 274 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مزاد العملة..البنك المركزي يبيع اكثر من 274 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).