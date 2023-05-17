ضبط أكثر من 400 كغم من المخدرات واعتقال نحو 9 آلاف متاجر بها في العراق

2023/05/17 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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ضبط أكثر من 400 كغم من المخدرات واعتقال نحو 9 آلاف متاجر بها في العراقالسومرية نيوز - امنأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، ضبط أكثر من 400 كغم من المواد المخدرة، واعتقال نحو 9 آلاف من المتاجرين بها ومتعاطيها منذ شهر تشرين الثاني من العام الماضي ولغاية مطلع شهر أيار من العام الحالي.

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