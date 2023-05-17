2023/05/17 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم امرأة.. محاكمة 5 أشخاص بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة الألمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم امرأة.. محاكمة 5 أشخاص بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة الألمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).