نائب عن البصرة يدعو إلى استبدال قائد شرطة المحافظة ويوجه رسالة للبصريين

2023/05/17 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

دعا النائب عن البصرة عدنان الجابري، اليوم الأربعاء، الى استبدال قائد شرطة المحافظة اللواء قاسم العتابي على خلفية الإساءة الى العشائر.

وقال الجابري في تدوينة تابعتها (بغداد اليوم): "أقف الى جانب الضابط البصري العميد محمد ناصر السعدون مدير قسم شرطة المديّنة".

وطالب "قائد شرطة البصرة بالاعتذار من البصريين"، داعيا "وزير الداخلية الى تكليف شخصية مهنية لقيادة شرطة البصرة تحترم البصرة وتسهر على امنها وسلامة اراضيها ومياهها".

كما دعا" أهالي البصرة الى التعبير عن رفضهم للإساءة التي صدرت بحقهم بالوسائل السلمية المتاحة".

وفي وقت سابق، قدم مدير شرطة قسم المدينة العميد محمد ناصر السعدون، استقالته من منصبه على خلفية تجاوز قائد شرطة البصرة على العشائر.

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