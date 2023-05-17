2023/05/17 | 13:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z263GdaDRAM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السلطات تشجع الدينار والتجار يتمسكون بالدولار | #مواقف.. 07700833388 - 07510198188) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السلطات تشجع الدينار والتجار يتمسكون بالدولار | #مواقف.. 07700833388 - 07510198188) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).