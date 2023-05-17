خلال 6 أشهر .. الداخلية العراقية تضبط أكثر من 400 كغم من المخدرات وتعتقل نحو 9 آلاف متاجر ومتعاط

2023/05/17 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات

في وزارة الداخلية العراقية، اليوم

الأربعاء، عن ضبط أكثر من 400 كغم من

المواد المخدرة، واعتقال نحو 9 آلاف من

المتاجرين بها ومتعاطيها منذ شهر تشرين

الثاني من العام ا

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