2023/05/17 | 13:15 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال 6 أشهر .. الداخلية العراقية تضبط أكثر من 400 كغم من المخدرات وتعتقل نحو 9 آلاف متاجر ومتعاط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في وزارة الداخلية العراقية، اليوم
الأربعاء، عن ضبط أكثر من 400 كغم من
المواد المخدرة، واعتقال نحو 9 آلاف من
المتاجرين بها ومتعاطيها منذ شهر تشرين
الثاني من العام ا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال 6 أشهر .. الداخلية العراقية تضبط أكثر من 400 كغم من المخدرات وتعتقل نحو 9 آلاف متاجر ومتعاط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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