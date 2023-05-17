لليوم الثاني.. البنك المركزي العراقي يبيع نحو 300 مليون دولار .. ماذا عن اسعار السوق ؟

2023/05/17 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من

الدولار ولليوم الثاني تواليا في مزاد

اليوم الأربعاء، نحو 300 مليون دولار.

وباع البنك المركزي اليوم خلال مزاده

لبيع وشراء الدولار الامريكي 274 مليونا

و 789 الفا و

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