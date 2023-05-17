"سفاح يقتل مومسات".. روسيا توقف عرض فيلم إيراني مصور في الأردن

2023/05/17 | 13:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت السلطات الروسية دور السينما من مواصلة عرض فيلم إيراني يتناول قصة سفاح يلاحق مومسات، والذي كان من بين الأعمال المتنافسة في مهرجان كان السينمائي في العام 2022.

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