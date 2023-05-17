باريس.. الحكم بالسجن 3 سنوات على ساركوزي

2023/05/17 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأيدت محكمة استئناف فرنسية، اليوم الأربعاء، إدانة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي في قضية فساد.

كما أيدت المحكمة منعا مؤقتا لساركوزي من شغل وظائف عامة.

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