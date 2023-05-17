السوداني يستنفر الجهود للنهوض بواقع الشباب والرياضة في العراق | ملاعب

2023/05/17 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

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السوداني يستنفر الجهود ويسخر الإمكانيات للنهوض بواقع الشباب والرياضة في العراق | ملاعببرنامج ملاعب تقديم : معاذ عمادضيف الحلقة:خالد كبيان – مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة

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