2023/05/17 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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منذ ساعتين
الأوقاف وصراعات النفوذبرنامج من بغداد تقديم الإعلامي نجم الربيعيضيف الحلقة :الشيخ هشام الصميدعي – المستشار السابق في الوقف السني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأوقاف وصراعات النفوذ | من بغداد مع نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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