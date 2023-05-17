الأوقاف وصراعات النفوذ | من بغداد مع نجم الربيعي

2023/05/17 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

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منذ ساعتين

الأوقاف وصراعات النفوذبرنامج من بغداد تقديم الإعلامي نجم الربيعيضيف الحلقة :الشيخ هشام الصميدعي – المستشار السابق في الوقف السني

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